Емельяненко подерется на голых кулаках с депутатом
Создатель бойцовской организации Hardcore Fighting Анатолий Сульянов сообщил в своем Instagram об организации поединка на голых кулаках между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном.
"Присылайте жалобы на депутатов, Монсон за всех ответит на ринге!" – написал Емельяненко в комментариях под постом.
Стоит отметить, что дата боя пока не определена.
Емельяненко и Монсон впервые встретились на ринге 15 ноября 2012 года на турнире M-1 Challenge. В том поединке победу одержал американец.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться