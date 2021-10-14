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Емельяненко подерется на голых кулаках с депутатом

Емельяненко подерется на голых кулаках с депутатом

Создатель бойцовской организации Hardcore Fighting Анатолий Сульянов сообщил в своем Instagram об организации поединка на голых кулаках между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном.

"Присылайте жалобы на депутатов, Монсон за всех ответит на ринге!" – написал Емельяненко в комментариях под постом.

Стоит отметить, что дата боя пока не определена.

Емельяненко и Монсон впервые встретились на ринге 15 ноября 2012 года на турнире M-1 Challenge. В том поединке победу одержал американец.

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Вестник Кавказа

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