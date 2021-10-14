Общепит КБР можно будет посетить по QR-коду

Руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о введении с 15 октября системы QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, а также объектов культуры, сообщает пресс-служба главы региона.

Так, с 15 октября в республике объекты общепита могут быть заполнены на 50%, а концертные залы, кинотеатры, дома культуры - на 75%. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.

"При этом возможна организация работы указанных объектов общественного питания, объектов культуры и спортивных объектов без учета данных требований, если все посетители имеют действующие QR-коды, ПЦР-тесты с отрицательным результатом, либо документы, подтверждающие факт перенесенного в течение последних 6 месяцев заболевания COVID-19" - сказано в документе.

Стоит отметить, что в республике также приостанавливается работа кафе и ресторанов с 23 до 6 часов, детских игровых комнат в ТЦ. В церемонии регистрации заключения брака в закрытых помещениях могут принять участие не более 20 человек.

Напомним, что с 11 октября в Кабардино-Балкарии запрещено посещение объектов образования, здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, если отсутствует QR-код, подтверждающий вакцинацию.