Масштабная авария на водоводе оставила без воды ингушскую Сунжу

Практически вся ингушская Сунжа минувшей ночью осталась без водоснабжения из-за крупной аварии на магистральном водопроводе, - сообщили сегодня в ГУП "Ингушрегионводоканал".

"По заявке администрации Сунжи по причине крупной аварии на нагнетающей трубе, подающей воду муниципалитету, накануне в 22:30 была приостановлена подача питьевой воды населению большей части города", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Сейчас на месте ЧП работает аварийная бригада предприятия, коммунальщики планируют закончить восстановительные работы сегодня к 14:00, - говорится в сообщении.