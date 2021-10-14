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Масштабная авария на водоводе оставила без воды ингушскую Сунжу

Масштабная авария на водоводе оставила без воды ингушскую Сунжу

Практически вся ингушская Сунжа минувшей ночью осталась без водоснабжения из-за крупной аварии на магистральном водопроводе, - сообщили сегодня в ГУП "Ингушрегионводоканал".

"По заявке администрации Сунжи по причине крупной аварии на нагнетающей трубе, подающей воду муниципалитету, накануне в 22:30 была приостановлена подача питьевой воды населению большей части города", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Сейчас на месте ЧП работает аварийная бригада предприятия, коммунальщики планируют закончить восстановительные работы сегодня к 14:00, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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