Рособрнадзор намерен вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике

В Рособрнадзор сообщили о намерении вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для школьников, планирующих получение аттестата.

По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева. "Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз", - сказал он на всероссийской встрече с родителями школьников и пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам экзаменационной кампании нынешнего учебного года в ТАСС.

Также Музаев отметил, что учащиеся, выбравшие математику для поступления в вуз, "если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат".