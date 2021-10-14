Азербайджан наращивает экспорт газа в Турцию и Европу

Азербайджан намерен в следующем году увеличить экспорт газа в Европу и Турцию, сообщил глава Минэнерго АР Парвиз Шахбазов в кулуарах "Российской энергетической недели".

Напомнив, что азербайджанский газ поставляется в Турцию и далее в Европу по Южному газовому коридору. "В конечном итоге мы выйдем на объемы 16 млрд кубометров в год. В полном объеме это будет в следующем году, экспорт газа, в Турцию и Европу. 6 млрд - Турция и 10 млрд - в Европу", - приводит слова Парвиза Шахбазова ТАСС.

Кроме того, министр сообщил о достижении договоренности между Баку и Анкарой по дополнительным поставкам газа в Турцию с 2023 года, их объем составит 3,5 млрд кубометров.