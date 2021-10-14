Двор королевы Великобритании невольно признал Крым российским

Скриншот с официального аккаунта "Малой академии наук" в Instagram

Британский королевский двор, отвечая на письмо в адрес королевы, направленное ей крымскими школьниками, занимающимися в центре дополнительного образования "Малая академия наук", указал в обратном адресе принадлежность Севастополя к России.

Письмо королеве Великобритании Елизавете II севастопольские ученики творческого объединения "Занимательный английский" написали еще летом, в ходе обучения в летней школе, - передает РИА Новости.

"Приятной неожиданностью для учащихся и педагога было получить долгожданный ответ спустя три месяца", - гасит пост в официальном Instagram-аккаунте учебного заведения, там размещено и фото письма королевского двора Великобритании.

Фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс отметила, что королева была рада узнать об интересе севастопольских детей к английскому языку и поддержала крымских педагогов, приложив к письму буклеты с информацией о королеве и ее семье.

Крымские школьники не намерены останавливаться на достигнутом и планируют написать письмо принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, - добавили в "Малой академии наук".