Что Нетаньяху обещал Путину после ухода с поста премьера Израиля?

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ухода с поста главы правительства пообещал президенту России Владимиру Путину вскоре снова вернуться на этот пост. Об этом сообщил источник из окружения экс-премьера.

Как пишет портал Axios, сообщение было передано через посла России Анатолия Викторова, который.

Также отмечается, что у глав государств всегда были теплые отношения, которые укрепились после начала российской военной кампании в Сирии в 2015 году. Нетаньяху акцентировал на этом внимание и во время избирательных кампаний, используя в своей агитации фото с Путиным.