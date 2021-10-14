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Что Нетаньяху обещал Путину после ухода с поста премьера Израиля?

Что Нетаньяху обещал Путину после ухода с поста премьера Израиля?

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ухода с поста главы правительства пообещал президенту России Владимиру Путину вскоре снова вернуться на этот пост. Об этом сообщил источник из окружения экс-премьера.

Как пишет портал Axios, сообщение было передано через посла России Анатолия Викторова, который.

 Также отмечается, что у глав государств всегда были теплые отношения, которые укрепились после начала российской военной кампании в Сирии в 2015 году. Нетаньяху акцентировал на этом внимание  и во время избирательных кампаний, используя в своей агитации фото с Путиным.

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Вестник Кавказа

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