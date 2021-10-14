Главы "Роснефти"и BP обсудили возможность поставок газа в Европу

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и главный исполнительный директор BP Бернард Луни рассмотрели возможность поставок газа в Европу в рамках экспортного договора между компаниями, такое сообщение опубликовано на сайте "Роснефти".

Топ-менеджеры встретились в ходе Российской энергетической недели.

"Реализация пилотного проекта по экспорту 10 млрд кубометров газа из ресурсов "Роснефти" по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы", - пояснил Игорь Сечин.

Он напомнил, что соответствующее предложение было выдвинуто на совещании у президента РФ Владимира Путина, в данный момент его проработкой занимается правительство РФ.