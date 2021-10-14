Европа снова "накручивает" цену на газ

Сегодня утром цена на газ в Европе на торгах на лондонской бирже ICE снова поднялась выше $1200 за тысячу кубометров, почти достигнув $1230.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1229,4 за тысячу кубометров и сейчас чуть замедлила рост, остановившись на уровне $1208 за 1 тысячу кубометров. С начала дня рост цены составил около 7,6%, - передает ТАСС.

Напомним, максимальный уровень цен на голубое топливо на хабе TTF был достигнут 6 октября, когда цена на газ преодолела рубеж в $1900 за тысячу кубометров.