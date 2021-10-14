Жители Невинномысска отмечают День города

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил жителей Невинномысска с праздником – Днем города.

Он отметил, что сегодня Невинномысск – это растущий промышленный и транспортный центр региона с большим потенциалом. "Позитивные перемены в городе – это заслуга его жителей. Спасибо всем, кто посвящает Невинномысску свои любовь и труд!" – говорится в поздравлении, опубликованном в Instagram.

Губернатор также обратил внимание на то, что в Невинномысске успешно развивается социальная и градостроительная сферы, реализуются крупные проекты дорожной инфраструктуры, а инвестиции, современные производства, новые рабочие места помогают вносить весомый вклад в благополучие всего края.