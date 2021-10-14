Путин не стал говорить, кто придет после него

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал свое возможное участие в выборах в 2024 году.

"Да, конституция РФ позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", - сказал он журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Глава государства также не стал отвечать на вопрос о своем преемнике. По его словам, такие разговоры "дестабилизируют обстановку в обществе".

"Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", - добавил Путин.