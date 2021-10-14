Латвийский президент подхватил коронавирус?

Президент Латвии Эгил Левитс перенес предстоящую встречу с эстонским коллегой Аларом Карисом, поскольку получил положительный результат экспресс-теста после поездки в Швецию, - сообщили в канцелярии латвийского президента.

Накануне латвийский лидер вернулся из рабочей поездки в Швецию, сдал экспресс-тест на COVID-19 и получил положительный результат. Сегодня он сдаст ПЦР-тест повторно, а пока Левитс лично связался с Карисом и попросил перенести саммит, - передает "Интерфакс".

Тем не менее, президент Эстонии все же сегодня приехал в Ригу с рабочим визитом. Планируется, что он встретится с председателем Сейма Инарой Мурниеце.

Напомним, Левитс сделал прививку от коронавируса в феврале.