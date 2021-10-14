Молодой житель Ширака погиб в ДТП в Армении

Смертельное ДТП произошло в Котайкской области, об этом пишут армянские СМИ.

По данным shamshyan.com, Nissan Tiida при пока не установленных обстоятельствах съехал с проезжей части трассы Котайк-Капутан и опрокинулся в кювет.

В результате 38-летний житель Абовяна и 23-летний житель Ширака с травмами были госпитализированы в медцентр "Абовян", медики оценили их состояние как тяжелое. Затем раненых перевезли в Университетскую больницу в Ереване, где молодой человек умер, не приходя в сознание.

Открыто уголовное дело по ст.242 УК Армении.