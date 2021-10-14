Силуанов сообщил об одном из рисков мировой экономики

Развитие мировой экономики может пойти по стагфляционному сценарию, предупредил глава Минфина России Антон Силуанов.

"Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах "двадцатки", и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны", - говорится в пресс-релизе Минфина по итогам заключительной встречи министров финансов и управляющих центральными банками "Группы двадцати".

По его словам, это стало следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик. "Для экономической политики ключевой вопрос - является ли наблюдаемый всплеск инфляции переходным или долговременным явлением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики. В этой связи министр рекомендовал странам "двадцатки" также перейти к скорейшей нормализации с целью контроля над инфляцией. "Сейчас важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали", - подчеркнул глава Минфина России.