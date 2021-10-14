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Силуанов сообщил об одном из рисков мировой экономики

Силуанов сообщил об одном из рисков мировой экономики

Развитие мировой экономики может пойти по стагфляционному сценарию, предупредил глава Минфина России Антон Силуанов.

"Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах "двадцатки", и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны", - говорится в пресс-релизе Минфина по итогам заключительной встречи министров финансов и управляющих центральными банками "Группы двадцати".

По его словам, это стало  следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик. "Для экономической политики ключевой вопрос - является ли наблюдаемый всплеск инфляции переходным или долговременным явлением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики. В этой связи министр рекомендовал странам "двадцатки" также перейти к скорейшей нормализации с целью контроля над инфляцией. "Сейчас важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали", - подчеркнул глава Минфина России.

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Вестник Кавказа

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