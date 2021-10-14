Ветер испытает Кубань на прочность

На смену дождям, обрушившимся на Кубань накануне, сегодня в регион придет сильный шквалистый ветер, - предупреждают специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодаре сегодня будет тепло и облачно – воздух прогреется до 20 градусов, а осадков не будет, а вот ветер будет дуть со скоростью 3,3 м/с с порывами до 6,9 м/с. К вечеру столбик термометра опустится до 12 тепла, - передает портал Юга.ру.

По краю сегодня ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с, а температура воздуха днем составит 15-20, а ночью - 9-14 тепла.

В горах облачно с прояснениями, и тоже сильный ветер, скорость которого местами будет доходить до 20-25 м/с. Днем будет 12-17 тепла, а к ночи посвежеет до 4-9 со знаком плюс.

На Черноморском побережье на участке от Джубги до Магри ночью местами ливень, гроза, и тоже ветрено: ветер будет дуть юго-западный с переходом на западный и северо-западный, его скорость составит 12-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, а в отдельных районах до 24 м/с. Температура воздуха днем составит 16-21, а ночью 9-14 тепла.