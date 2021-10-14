Россия вошла в топ-5 стран мира по объему международных резервов

Россия на сегодняшний день момент входит в топ-5 по объему международных резервов среди стран мира, такое сообщение опубликовала Счетная палата РФ на своей странице в Facebook после проверки управления золотовалютными резервами.

В нем говорится, что этот показатель на 1 сентября превысил $618,2 млрд, установив исторический рекорд: ни разу за время существования Банка России столь высоких показателей зарегистрировано не было.

В ведомстве добавили, что с начала 2015 года международные резервы РФ выросли на $235 млрд, так что сейчас Россия вышла на пятое место среди стран мира по этому показателю.

"Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия", - отметили в Счетной палате.