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Взрывы прогремели в казахстанском Таразе

Взрывы прогремели в казахстанском Таразе

Жители Жамбылской области Казазстана сообщили о двух взрывах на складах боеприпасов недалеко от села Сарыкемер.

Отмечается, что инцидент произошел в 11:30 по местному времени, сообщает Sputnik Казахстан.

Страница в соцсети Instagram kris.p.taraz распространила приказ якобы командующего войсками регионального командования "Юг", что 12 и 13 октября в специально отведенных для этого местах в 11:00, 12:00 и 16:00 по местному времени будут проводиться управляемые взрывы. 

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Вестник Кавказа

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