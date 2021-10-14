Масочные рейды усилят в московском транспорте

Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте усилят в Москве, сообщил глава государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Он связал это с ростом заболеваемости коронавирусом и призвал граждан "с уважением относиться к здоровью друг друга и носить маски в транспорте".

По данным учреждения, в общественном транспорте масочные рейды проводят почти 400 контролеров. С начала октября ими выявлено более 20 тыс нарушений.