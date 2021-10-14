44 дня Отечественной войны Азербайджана: день восемнадцатый, 14 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночью восемнадцатого дня войны освободительная армия Азербайджана нанесла упреждающий удар по размещенным у границы армянским ракетным комплексам, приготовившимся к новым атакам по Гяндже и Мингячевиру. В Баку подчеркнули, что ликвидированные комплексы должны были обстрелять мирное население Азербайджана. Как станет известно позднее, размещенные на них ракеты могли долететь до азербайджанской столицы.

Всю ночь оккупационные войска Армении продолжали усиленные попытки захватить повторно освобожденные от них земли, также продолжались обстрелы мирных населенных пунктов Азербайджана. Анкара предложила новый формат урегулирования: Россия, Турция Азербайджан и Армения. МИД Франции пообещал придерживаться нейтральной позиции.

Утром кандидат в президенты США Джозеф Байден потребовал от Армении вывести войска с земли Азербайджана, а его "правая рука" призвала к прекращению огня. Глава Минобороны России вновь созвонился с азербайджанским и армянским коллегами, а после 12:00 по телефону поговорили главы МИД России и Азербайджана.

После 10:00 Минобороны Армении "разрешило" себе стрелять по любым объектам на территории Азербайджана. Также МО РА сообщило, что не может предоставить доказательства участия сирийских боевиков в войне, поскольку их "едят кабаны в болотах Араза". Позже был опровергнут фейк Еревана об обстреле больницы.

Россия предложила ввести российских военных наблюдателей на линию разграничения азербайджанских и армянских войск. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Haberturk выразил уверенность в том, что война закончится миром. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что любые угрожающие мирному населению республики военные цели в Армении будут нейтрализованы.

Утром с посланием к нации обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян: он выразил благодарность России за посреднические усилия, но отказался от мирных переговоров с Азербайджаном. Незадолго до 15:00 стало известно об освобождении восьми сел в Физулинском и Ходжавендском районах. К этому времени из оккупированного города Шуша уехало порядка 80% сепаратистов, захватчиков и незаконных поселенцев.

Межгосударственный авиационный комитет обратил внимание на опасность боевых действий для гражданских самолетов. Вечером состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о войне. Тогда же были опубликованы видеодокументы о состоянии освобожденного города Джебраил.

Таким образом, в восемнадцатый день войны, отстояв ранее освобожденные Гадрут и Джебраил, освободительная азербайджанская армия продвинулась к Физули с тыла и деоккупировала по пути восемь сел Физулинского и Ходжавендского районов. Единственный раз за время войны азербайджанская артиллерия ударила по приграничному району Армении - чтобы уничтожить нацеленные на мирное население ракетные комплексы. Все чаще стали звучать предложения о вводе военных наблюдателей для обеспечения перемирия.