Цены на нефть снова пошли вверх

Сегодня утром цены на нефть в ходе торгов возобновили рост – как полагают эксперты, свою роль в этом сыграл энергетический кризис в Европе и Азии.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составила $83,76 за баррель, выросши относительно цены на закрытие предыдущей сессии на $0,58 (0,7%). Накануне контракты на нее подешевели на $0,24 (0,3%) - до $83,18 за баррель. Почти на столько же – на $0,53 (0,66%) подорожала стоимость фьючерсов на эталонную нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) – она достигла $80,97 за баррель, хотя накануне стоимость этих контрактов опустилась на $0,2 (0,3%) - до $80,44 за баррель, - передает "Интерфакс".

На рост стоимости черного золота влияет и пессимистичный прогноз аналитиков, полагающих, что к концу года резервы США резко сократятся на фоне перехода бизнеса с использования существенно подорожавшего газа на нефть, что может привести к скачку цен до отметки в $90 за баррель.