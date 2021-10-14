Иммунитет переболевших ковидом надежнее прививок - ученые

Нейтрализующая способность плазмы у переболевших коронавирусом в любой форме сохраняется вплоть до 15-ти месяцев после появления первых симптомов болезни, - показали исследования ученых из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая.

Количество антител у переболевших коронавирусом постепенно снижается в первые полгода после болезни, но затем показатель остается стабильным до 15-го месяца.

"После достижения самых высоких значений с 15 по 28 день после заражения коронавирусом, иммунный ответ антител IgG и плазмы с антителами к коронавирусу постепенно снижался с течением времени, однако выровнялся после 6 месяца", - пишут исследователи, передает ТАСС со ссылкой на публикацию в электронной библиотеке bioRxiv.

Иммунитет у выздоравливающих пациентов с ковидом сохраняется продолжительное время: так, действие плазмы с антителами против против штамма "альфа" было зафиксировано у 87% пациентов с 6 по 15 месяц после заражения, - отмечается в исследовании.

Напомним, по последним данным иммунитет от антикоронавирусных прививок сохраняется лишь до шести месяцев.