Ученые ЮФУ готовят прорыв в водородной энергетике

Работы ученых Южного федерального университета (ЮФУ), разработавших новый подход к синтезу электрокатализаторов, могут совершить прорыв в характеристиках водородно-воздушных топливных элементов.

Повышение активности и стабильности катализаторов серьезно улучшит энергоэффективность и время работы электромобилей, беспилотников и другой техники на водородном топливе, - полагают авторы статьи, опубликованной в журнале International Journal of Hydrogen Energy, передает РИА Новости.

Электрокатализаторы, активно внедряемые в современную авиационную, автомобильную и другую технику – важнейшие компоненты современных водородно-воздушных топливных элементов, они состоят из множества металлических наночастиц, закрепленных на поверхности частиц углерода, - объяснили ученые ЮФУ, отметив, что наиболее перспективный тип катализаторов – биметаллические системы на основе платины, на поверхности которых происходят реакции окисления водорода и восстановления кислорода. Однако нынешние методы производства катализаторов далеки от оптимальных, и исследователи нашли новый подход к решению этой задачи, позволяющий в несколько раз повысить эффективность и стабильность ​новых каталитических систем.

Идея состоит в том, чтобы вместо одновременного осаждения платины и дополнительного металла –меди – сначала ​равномерно разместить на углероде часть платины, а лишь затем совместно осаждать атомы меди и платины. Такие наночастицы будут иметь большую площадь поверхности и более высокую активность в электрохимических реакциях, – рассказал профессор химического факультета ЮФУ Владимир Гутерман.

Лабораторные испытания показали, что у таких образцов активность выше в четыре раза, чем у рыночного аналога, а его стабильность, определяющая срок службы катализаторов, выше в шесть-восемь раз, - говорится в материалах исследования.