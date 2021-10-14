США готовы расширить ядерную сделку с Ираном

Ядерная сделка с Ираном может быть расширена на основе уже существующих договоренностей – такую необходимость видит администрация США, - заявил спецпредставитель по Ирану Роберт Малли.

"Наша позиция ясна. Мы считаем, что наилучший путь вперед… это вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и затем обсудить пути его поддержки или усиления, либо решить вопросы, которые остаются предметом споров Ирана и США", - сказал Мали в интервью Фонду Карнеги, передает РИА Новости.

Также у США "должна существовать возможность вести переговоры с Ираном о чем-то более сильном и широком, нежели то, что согласовано в рамках СВПД", - добавил американский дипломат.