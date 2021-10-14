Правительство Турецкой республики Северного Кипра уходит в отставку

Правительство самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) во главе с премьер-министром непризнанного государства, лидером Партии национального единства (ПНЕ) Эрсаном Санером, приняло решение уйти в отставку. Причиной этого стала потеря парламентского большинства правящей коалицией, сформированной ПНЕ вместе с Демократической партией и Партией возрождения, - пояснил премьер непризнанного государства Эрсан Санер.

"Так как я понял, что правительство больше не является устойчивым, я просто подал заявление об отставке", - цитирует слова Санера турецкое информационное агентство Anadolu

Досрочные выборы должны быть проведены как можно скорее, - добавил Санер.

Напомним, Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированы 37% территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, которую признала лишь Турция.