В России стартует досрочное голосование на выборах президента Узбекистана

Сегодня стартует досрочное голосование на выборах президента Узбекистана, оно пройдет и в России.

На территории РФ участки открылись в посольстве в Москве, на территории миграционного центра "Сахарово" в Московской области, а также в Рязани, Воронеже, Владимире и Иваново. Все они будут работать с 7:00 до 17:00 мск, - передает Sputnik Узбекистан.

Все зарубежные участковые избирательные комиссии смогут приглашать граждан к досрочному голосованию во избежание очередей на участках в день голосования, вне зданий дипмиссиий голосование будет проводиться в густонаселенных районах проживания избирателей при помощи переносных урн и кабин.

Досрочное голосование продлится до 20 октября.