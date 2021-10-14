В столичном регионе похолодает и пройдут дожди

Сегодня днем в столичном регионе ожидаются облачная погода и дожди, - говорится в сообщении официального сайта Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице не превысит 9 - 11 градусов тепла, а в ночь на пятницу может похолодать до плюс четырех. В Подмосковье будет чуть теплее - днем ожидается от 8 до 13 тепла, а в ночные часы столбики термометров в области могут опуститься до плюс одного.

Скорость восточного ветра составит до 11 м/с, а атмосферное давление будет держаться в районе 744 мм рт ст, - говорится в прогнозе метеорологов.