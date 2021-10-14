Легковушка протаранила инкассаторский автомобиль под Актау, есть жертвы (ВИДЕО)
В пригороде казахстанского Актау сегодня произошло массовое ДТП, виновником которого стал водитель легкового автомобиля, есть жертвы.
Водитель Chevrolet Cobalt, выезжая из Актау, переек двойную сплошную и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с инкассаторской ГАЗелью и Daewoo Nexia, - сообщает региональный портал "Лада".
В результате столкновения водитель и пассажир Chevrolet Cobalt скончались на месте, в ДТП пострадали еще пять человек, которые были доставлены в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в полиции региона.
По факту ДТП начато досудебное расследование, проводится расследование, - добавили в полиции.
Вестник Кавказа
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