Легковушка протаранила инкассаторский автомобиль под Актау, есть жертвы (ВИДЕО)

В пригороде казахстанского Актау сегодня произошло массовое ДТП, виновником которого стал водитель легкового автомобиля, есть жертвы.

Водитель Chevrolet Cobalt, выезжая из Актау, переек двойную сплошную и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с инкассаторской ГАЗелью и Daewoo Nexia, - сообщает региональный портал "Лада".

В результате столкновения водитель и пассажир Chevrolet Cobalt скончались на месте, в ДТП пострадали еще пять человек, которые были доставлены в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в полиции региона.

По факту ДТП начато досудебное расследование, проводится расследование, - добавили в полиции.