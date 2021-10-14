Италия готова отстаивать признание в ЕС "Спутника V"

Несмотря на то, что Италия без согласия Евросоюза не планирует признавать российскую антикоронавирусную вакцину "Спутник V", власти страны намерены сделать все возможное, чтобы ускорить процедуры по ее признанию в европейских институтах, - заявил итальянский посол в России Джорджо Стараче.

"Нам было бы сложно последовать по пути, по которому пошла, например, Венгрия, поскольку мы очень тесно интегрированы в Европейский союз, являемся его важным членом и уважаем регуляторные процедуры внутри Евросоюза", - отметил Стараче, подчеркнув: страна будет делать все возможное для ускорения принятия решения о признании вакцины, передает РИА Новости.

Италия сыграет свою роль в технических консультациях и постарается ускорить принятие положительного решения специализированными институтами, - добавил посол.