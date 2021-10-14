Москвичам добавят денег на жизнь

Власти Москвы приняли решение с 1 января 2022 года увеличить прожиточный минимум для жителей столицы: он составит 18 714 рублей на душу населения, - сообщается в постановлении правительства Москвы.

"Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения - 18 714 рублей, для трудоспособного населения - 21 371 рубль, для пенсионеров - 14 009 рублей, для детей - 16 174 рубля", - сообщается в постановлении, подписанном столичным градоначальником Сергеем Собяниным, передает РИА Новости.

Напомним, в 2021 году уровень прожиточного минимума на душу населения в Москве составил 18 029 рублей, для трудоспособного населения он составлял 20 589 рублей, для пенсионеров - 13 496 рублей и для детей - 15 582 рубля.

Новое постановление вступит в силу с начала будущего 2022 года.