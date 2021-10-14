В аэропорту Кабула пытались захватить американский самолет

В ходе августовской эвакуации из Кабула американские военные предотвратили захват самолета в аэропорту афганской столицы, - сообщил один из командиров подразделений ВВС США Брайан Десотелс.

Тогда американские военные получили сведения о том, что пятеро неизвестных, находящихся на борту одного из коммерческих рейсов, планируют захватить самолет. После этого военные вытеснили подозреваемых в другую часть аэропорта, - передает РИА Новости.

Напомним, последние две недели августа из аэропорта афганской столицы шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. Американские военные покинули кабульский аэропорт 31 августа, завершив почти 20-летнее военное присутствие в Афганистане.