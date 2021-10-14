США не намерены облагать санкциями "Северный поток - 2" – СМИ

Администрация США во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена не намерена вводить какие-либо санкции в связи с трубопроводом "Северный поток - 2", - пишет Politico.

Сенатор-республиканец Тед Круз, автор наиболее жестких санкций против "Северного потока - 2", не раз заявлял, что американским властям необходимо ввести санкции, однако американские власти дали понять, что никаких ограничений во время президентства Байдена введено не будет, - пишет РИА Новости со ссылкой на источники издания.

Известно, что Круз задерживает утверждение 59 американских послов, пытаясь сподвигнуть администрацию США на санкционные действия в отношении российского экспортного газопровода "Северный поток - 2". сейчас он задерживает назначение семи послов, - отмечает Politico.

По мнению журналистов издания, сенатор недоволен тем, что администрация Байдена смирилась с существованием газопровода и теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.