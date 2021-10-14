В Казахстане отмечен суточный рост заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 1 985 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Лидером по числу новых заболевших продолжает оставаться Алматы – в мегаполисе выявлено 350 новых заболевших, в Нур-Султане – 270 новых инфицированных, на третьем месте со 163 пациентами Карагандинская область, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста новых заболевших в в Павлодарской (154), Северо-Казахстанской (149), Алматинской (142), Восточно-Казахстанской (135) и Акмолинской (120) областях.

А вот Актюбинская область Казахстана перешла из "желтой" в "зеленую" зону по коронавирусу

В Казахстане от последствий коронавирусной инфекции скончался 31 человек, вирусной пневмонии - 8 человек, - сообщила пресс-служба Минздрава страны.

На 14 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 289 человек, из них в стационарах находится – 9 150 пациентов, на амбулаторном лечении – 44 139 пациентов.

Накануне в Казахстане было выявлено 1 707 новых случаев COVID.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 910 832 случая коронавирусной инфекции.