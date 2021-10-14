Десятки тысяч учебников по родным языкам поступят в школы Кабардино-Балкарии до понедельника

Школы Кабардино-Балкарии в ближайшие дни получат 55 тыс обновленных учебников на родных языках, заявили в региональном Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи.

В сообщении говорится, что речь идет о 21 тыс обновленных учебников для первого класса по родным языкам и литературам, то есть по кабардинскому и балкарскому, а также 35 тыс учебников для основного и среднего общего образования, среди них будут пособия по предметам этнокультурной направленности.

В ведомстве заверили, что учиться по этим книгам дети смогут уже с понедельника.