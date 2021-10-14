Звезда балета Диана Вишнева выступит в Ташкенте

Российская прима-балерина Диана Вишнева выступит в Государственном академическом большом театре имени Алишера Навои в Ташкенте 5 ноября на Вечере современной российской и зарубежной хореографии. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

В программе мероприятия - постановки российских хореографов, участвовавших в международном фестивале Context. Diana Vishneva.

Кроме того, Вишнева исполнит с выдающимся артистом балета Владимиром Малаховым дуэт "Старик и я" голландского хореографа Ханса ван Манена.

Билеты можно приобрести в кассах Ташкента, для студентов и пенсионеров действует скидка 30%.