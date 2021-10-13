В Нур-Султане проведут театральный фестиваль

Театральный фестиваль ТЕАТР ALL Nur-Sultan theatre week пройдет в Нур-Султане с 28 октября по 1 ноября. Об этом рассказал аким города Алтай Кульгинов.

В нем примут участие 11 театральных коллективов, в том числе зарубежных, будет показано более 20 постановок. Спектакли представят "Астана Опера", Казахский драмтеатр имени К. Куанышбаева, Театр комедии имени А. Мамбетова, Astana Musical, Русский драмтеатр имени М. Горького, театры кукол, МТЮЗ, "Наз", "Жастар".

Гостями мероприятия станут коллективы Московского драматического театра на Малой Бронной и Государственного академического центрального театра кукол имени С. Образцова.

"Впервые в проведении данного фестиваля будет задействована вся инфраструктура города, в том числе малый и средний бизнес. Во время театральной недели будут организованы выставки, различные мастер-классы ведущих театралов и мэтров театральной сцены, среди горожан также разыграем билеты на интересные премьерные постановки спектаклей", - цитирует Кульгинова сайт столичного акимата.

В программу фестиваля войдут спектакли, оперы, мастер-классы, выставки современного искусства.

Кроме того, в рамках театральной недели в Нур-Султане организуют конференцию по вопросам дальнейшего пути развития театрального искусства республики.