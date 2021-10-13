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Полицейские задержали двух из трех сбежавших пациентов краснодарской психиатрической больницы

Полицейские задержали двух из трех сбежавших пациентов краснодарской психиатрической больницы

Правоохранители задержали двух из трех пациентов, сбежавших утром из специализированной психиатрической больницы в Краснодаре, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кубани.

"Задержаны двое пациентов, третьего еще ищут", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Первого мужчину нашли в Адыгее в поселке Яблоновский по месту жительства, второго - в поселке Знаменский в Краснодаре.

Напомним, сегодня утром три пациента психиатрической больницы Краснодара устроили побег, перепилив решетку на окне. Один из них был ранее судим за совершение особо тяжкого преступления.

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Вестник Кавказа

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