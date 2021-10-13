Полицейские задержали двух из трех сбежавших пациентов краснодарской психиатрической больницы
Правоохранители задержали двух из трех пациентов, сбежавших утром из специализированной психиатрической больницы в Краснодаре, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кубани.
"Задержаны двое пациентов, третьего еще ищут", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".
Первого мужчину нашли в Адыгее в поселке Яблоновский по месту жительства, второго - в поселке Знаменский в Краснодаре.
Напомним, сегодня утром три пациента психиатрической больницы Краснодара устроили побег, перепилив решетку на окне. Один из них был ранее судим за совершение особо тяжкого преступления.
Вестник Кавказа
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