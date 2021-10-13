В самом холодном районе Казахстана скоро откроются пункты обогрева для водителей

В Восточно-Казахстанской области заработают 19 пунктов обогрева, которые смогут вместить 385 человек, информирует пресс-служба областного акимата.

Сообщается, что внутри помещений будет медицинское оборудование, емкости для хранения воды и запасов горюче-смазочных материалов. "Кроме этого, в регионе откроются 33 придорожных кафе, где люди смогут согреться, а также четыре трассовых медико-спасательных пункта, в которых будут специальные реанимобили и медоборудование. А для того, чтобы вызволять автомобили из снежных заносов, уже готово 406 единиц техники, среди которой 153 с высокой проходимостью", - приводит сообщение Sputnik Казахстан.

Прошлой зимой в регионе спасатели эвакуировали 452 человека, а также оказали помощь в вызволении 119 единиц техники из снежных заносов.