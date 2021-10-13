Мария Захарова заявила о "подвижках" по итогам визита Нуланд в Москву

В результате визита замглавы Госдепа США по политическим делам Виктории Нуланд в Россию в определенных вопросах между РФ и Америкой появились подвижки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда".

Напомнив, что переговоры проводились за закрытыми дверями, так что озвучивать подробности недопустимо, она заявила, что в целом "по каким-то вопросам есть некоторые подвижки".

Дипломат подчеркнула, что имеет в виду не полное решение вопросов, а именно подвижки в некоторых элементах.

"Но самое главное, что Виктория увезла с собой в Вашингтон достаточно длинный список тех вопросов, которые были обозначены российской стороной для их скорейшего решения", - обратила внимание Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в результате визита Нуланд в Москву была произведена инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых невозможно продвижение вперед.