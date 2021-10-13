Кухню всех регионов СКФО представят на гастрофестивале в Кабардино-Балкарии

В центре Нальчика 23 и 24 октября пройдет гастрономический фестиваль, который соберет шеф-поваров со всего Северного Кавказа.

"Гарантируем вам самые вкусные выходные этой осени. Всех ждут угощения от лучших заведений города, мастер-классы для шеф-поваров, рестораторов, хотельеров и мастеров гостеприимства", - говорится в приглашении, опубликованном на странице Института развития города "Арт-зал "Платформа" в Instagram.

Организаторы отмечают, что кулинарный проект "Аутентичная кухня Кавказа" и его лучшие шеф-повара представят все регионы СКФО.

Также посетителей мероприятия ожидают мастер-классы и музыкальный концерт.