Платформа "Россия - страна возможностей" поучаствует в работе "Машука"

На базе всесезонного образовательного центра "Машук", возводящегося в Пятигорске, будут проводиться программы президентской платформы "Россия - страна возможностей", - сообщил заместитель гендиректора некоммерческой организации Антон Сериков.

"Мы поддерживаем форум "Машук", и на его базе будут проходить профильные смены, в которых будут участвовать наши эксперты. Мы будем взаимодействовать и организовывать свои образовательные программы на базе его центра", - сообщил Сериков, передает "Это Кавказ".

Организация намерена и впредь поддерживать ряд других образовательных и кадровых конкурсов на Северном Кавказе, в числе которых - конкурс "Знаю Кавказ", "Школа кавказоведения" и множество других подобных мероприятий, - добавил Сериков.

Напомним, Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" стартует 15 октября в очном и онлайн-форматах, его участники будут работать на трех факультетах: социальной ответственности, лидеров развития и большого будущего, по 31 октября.