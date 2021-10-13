Юноша из Дагестана попал в больницу после удара током на вагоне

18-летний житель Махачкалы взобрался на вагон грузового поезда на железнодорожной станции Махачкала-Порт и получил удар электрическим током, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СКФО.

Несчастный случай произошел 12 октября. В настоящее время пострадавший госпитализирован. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

В пресс-службе ведомства предупредили, что контактная сеть имеет напряжение более 27 тыс вольт. Электрическая дуга между проводом и человеком может возникнуть еще до того, как он поднимется на вагон.