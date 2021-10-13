Скульптуры основоположника азербайджанского авангардизма в Музее Востока

В Москве, в Государственном музее Востока, прошла презентация альбома, посвященного творчеству скульптора, основоположника азербайджанского авангардизма, народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова. Одновременно была открыта выставка его скульптур и графики из коллекции Фонда Марджани.

"Когда приходишь в этот замечательный музей, возникает ощущение, что ты попал в дружеские объятия. Я очень рад, что мы много лет дружим с этим музеем, с дирекцией музея, с людьми, которые здесь работают и самоотверженно посвящают себя трудному музейному и выставочному делу. Поэтому я хотел бы поблагодарить дирекцию, всех тех, кто помог устроить эту выставку. Живой классик - в наше время достаточно редкое явление. Говорить о художнике, о скульпторе, о графике - дело неблагодарное. Есть его работы, их можно посмотреть, и каждый вынесет свое суждение. Авангардистам в советское время было непросто и, наверное, не так сладко: он подвергался гонениям за свои идеи, за свое творчество. Тем не менее выстоял", - заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ, доктор философских наук Тамилла Ахмедова рассказала, что идея выставки возникла спонтанно, и, к сожалению, она будет длиться всего одну неделю. "Мы очень признательны Музею Востока. Это наши давние друзья, и мы с ними давно сотрудничаем. Эти залы видели не одну азербайджанскую выставку. Хотелось бы пожелать им успеха, чтобы наше сотрудничество продолжалось", - заметила Тамилла Ахмедова.

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса заметила: "Мы буквально каждый день открываем выставки. Сегодня у нас прекрасный азербайджанский скульптор. В этом небольшой Зале ученого совета очень гармонично смотрятся его изящные, романтичные работы. Чего стоят, например, скульптурные изображения человека, которому тысячи лет. Или образ молящейся. Все скульптуры очень интересны. Да и сам скульптор весьма интересен. Он учился много и долго, в том числе и в Суриковском институте. Его работы хранятся во многих музеях мира. Когда была очередная Биеннале в Венеции, то павильон Азербайджана украшали работы именно этого автора". "Азербайджан мы изучаем давно, популяризируем. У нас прекрасные коллекции декоративно-прикладного искусства, прекрасные ковры, много азербайджанской живописи. А эта выставка - чудесное свидетельство того, как мы любим и ценим искусство Азербайджана", - сказала Татьяна Метакса.

Научный сотрудник Государственного музея Востока Мария Филатова заявила, что на выставке представлены работы из Москвы, всего 17 произведений. "Это работы из коллекции московского Фонда Марджани, принадлежащие самому художнику Фазилю Наджафову. Совсем немного бронзовых скульптур и графика. Фазиль очень любил и любит работать в камне. Камень - его любимый материал, но в камне работы очень крупные. Мы просто не смогли их привезти, поэтому здесь представлена бронза. Интересно, что он часто работал, передавая свои мысли и в камне, и в бронзе. Например, скульптуру ”Молящаяся”, которая представлена у нас в бронзе, в Баку можно увидеть сотворенной из апшеронского известняка. Апшеронский известняк - очень мягкий, пластичный камень, из которого получаются удивительно романтичные мягкие по своим формам вещи".

Мария Филатова отметила также: "Несмотря на то, что выставка маленькая, здесь показаны наиболее значимые произведения в бронзе. Это ”Утро” - маленькая женщина, сидящая и смотрящая сквозь нас куда-то в пространство. Большой каменный вариант этой скульптуры находится в Баку. ”Стук в дверь” - можно увидеть его крупный вариант рядом с Музеем современного искусства в Баку. ”Душа” - тоже очень интересная работа. Графические вещи. Например, один из моих любимых листов - ”Барашки”. Ранняя графика, на которой видно, насколько мастерски художник умеет работать с пространством листа, с пустотой листа. Это совершенно тонкая, романтичная вещь".

Атташе посольства Азербайджана по культуре Нигяр Ахундова отметила, что последние месяцы характеризуются активизацией российско-азербайджанского культурного сотрудничества: "Мы можем общаться, с удовольствием это делаем. На этой неделе также планируется проведение выставки Таира Салахова в нашем новом павильоне на ВДНХ. Сейчас мы на открытии выставки Фазиля Наджафова. Неделей раньше мы провели совершенно очаровательный чудесный концерт в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Это был концерт мугамной музыки, посвященный Карабахской мугамной школе. 26 числа мы планируем еще один большой концерт, посвященный столетию Азербайджанской государственной консерватории, который пройдет в Большом зале Московской государственной консерватории. С 11 по 13 ноября в Санкт-Петербурге пройдет Международный культурный форум, на котором Азербайджан будет присутствовать в качестве специального гостя и покажет ряд интересных программ, будет презентация балета Фикрета Амирова ”1001 ночь”, и джазовый вечер, и многие другие интересные мероприятия".