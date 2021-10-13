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Просроченные продукты стали причиной конфликта в Ставрополе

Просроченные продукты стали причиной конфликта в Ставрополе

В одном из магазинов Ставрополя пенсионеры устроили стычку за просрочку.

"Люди делили просроченные продукты. Очевидцы, присутствующие при этом сообщили, что пенсионеры ругались друг на друга из-за того, что кто-то взял больше продуктов, чем другие", - приводит слова одного из свидетелей инцидента "Аргументы и факты".

Он также отметил, что борьба за продукты сопровождалась ругань и бранными словами.

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Вестник Кавказа

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