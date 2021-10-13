Краснодар возобновит авиасообщение с Тель-Авивом

Жители Кубани смогут с ноября улететь из Краснодара в Тель-Авив.

Полеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям компанией Nordwind.

Авиасообщение между городами будет восстановлено с 28 ноября. Из Краснодара самолет будет вылетать в 18:35 по московскому времени, прибывать в Тель-Авив в 20:25, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что авиасообщение с Тель-Авивом было прервано прервано в начале марта 2020 года из-за коронавирусной пандемии.