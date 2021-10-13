Мужчина с луком и стрелами атаковал прохожих в Норвегии, есть жертвы

Стрелок из лука напал на прохожих в городе Конгсберге в Норвегии, пишут норвежские СМИ, ссылаясь на полицию.

В результате атаки есть погибшие и раненые, агрессор задержан, передает "Интерфакс".

Правоохранители не разглашают информацию о личности преступника и мотивах, которыми он руководствовался. При этом стражи порядка не исключают и версию теракта.

Раненые госпитализированы, сколько именно человек пострадало, не уточняется. Жителям района, где случилось ЧП, рекомендовано не выходить на улицу.