Мужчина с луком и стрелами атаковал прохожих в Норвегии, есть жертвы
Стрелок из лука напал на прохожих в городе Конгсберге в Норвегии, пишут норвежские СМИ, ссылаясь на полицию.
В результате атаки есть погибшие и раненые, агрессор задержан, передает "Интерфакс".
Правоохранители не разглашают информацию о личности преступника и мотивах, которыми он руководствовался. При этом стражи порядка не исключают и версию теракта.
Раненые госпитализированы, сколько именно человек пострадало, не уточняется. Жителям района, где случилось ЧП, рекомендовано не выходить на улицу.
Вестник Кавказа
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