Украинское судно потерпело крушение в Черном море
Корабль ВМС Украины терпит бедствие неподалеку от острова Змеиный в Черном море, такое сообщение опубликовано на странице флота в Facebook.
"В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, из-за чего получило повреждение судно национального флота в акватории Черного моря", - сказано в нем.
В итоге было решено постановить его на якорь и провести мероприятия по борьбе за его живучесть.
В работах участвуют Морская поисково-спасательная служба Мининфраструктуры Украины, Госпогранслужба, Госслужба по ЧС. В операции задействованы восемь кораблей и катеров, четыре воздушных судна.
На данный момент ситуация стабилизирован, личному составу ничего не угрожает, вероятности потери судна нет: после оказания помощи его вернут в пункт постоянной дислокации.
Вестник Кавказа
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