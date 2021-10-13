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В Нальчике отремонтируют мемориал "Вечный огонь славы"

В Нальчике отремонтируют мемориал &quot;Вечный огонь славы&quot;

Мемориал "Вечный огонь славы" в парковом районе Нальчика отремонтируют к середине ноября, сообщили в администрации муниципалитета, уточнив, что ремонт пройдет в соответствии с федеральной программой. 

"Обновленный Вечный огонь планируется открыть для посещения уже в середине ноября текущего года", - приводит сообщение ТАСС. 

Уточняется, что в настоящее время уже завершены подготовительные работы, в ближайшее время начнется благоустройство площади. 

Помимо Мемориала в городе также отремонтируют памятники, отнесенные к перечню объектов культурного наследия регионального значения.

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Вестник Кавказа

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