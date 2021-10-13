В Нальчике отремонтируют мемориал "Вечный огонь славы"

Мемориал "Вечный огонь славы" в парковом районе Нальчика отремонтируют к середине ноября, сообщили в администрации муниципалитета, уточнив, что ремонт пройдет в соответствии с федеральной программой.

"Обновленный Вечный огонь планируется открыть для посещения уже в середине ноября текущего года", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время уже завершены подготовительные работы, в ближайшее время начнется благоустройство площади.

Помимо Мемориала в городе также отремонтируют памятники, отнесенные к перечню объектов культурного наследия регионального значения.