Саакашвили: перед задержанием я съел всего один хинкали

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признался, что до своего задержания успел съесть лишь один хинкали.

Напомним, что в момент задержания экс-главы государства на квартире в Тбилиси на столе у него лежала коробка с хинкали и алкоголь.

"Я посетил Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути, несколько мест в Самегрело. Я попробовал лобиани на перевали Рикоти и до задержания заказал хинкали. К сожалению, успел съел только одну штуку", - цитирует Саакашвили РИА Новости.

Он также отметил, что был уверен в своем задержании перед публикацией первого видео из Батуми, поскольку съемка велась с места, где установлено множество камер видеонаблюдения.