Главная » Новости
Азербайджан Иран

Саакашвили: перед задержанием я съел всего один хинкали

Саакашвили: перед задержанием я съел всего один хинкали

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признался, что до своего задержания успел съесть лишь один хинкали.

Напомним, что в момент задержания экс-главы государства на квартире в Тбилиси на столе у него лежала коробка с хинкали и алкоголь.

"Я посетил Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути, несколько мест в Самегрело. Я попробовал лобиани на перевали Рикоти и до задержания заказал хинкали. К сожалению, успел съел только одну штуку", - цитирует Саакашвили РИА Новости.

Он также отметил, что был уверен в своем задержании перед публикацией первого видео из Батуми, поскольку съемка велась с места, где установлено множество камер видеонаблюдения.

1095 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!