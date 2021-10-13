Матвиенко: взаимодействие Москвы и Баку выведено на беспрецедентно высокий уровень

Взаимодействие России и Азербайджана находится на беспрецедентно высоком уровне, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой "на полях" Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Как говорится в сообщении на сайте СФ, она обратила внимание на доверительный характер российско-азербайджанских отношений, а также отметила заинтересованность Москвы и Баку в развитии динамичного диалога и многопланового сотрудничества.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что двустороннее взаимодействие между странами выведено на беспрецедентно высокий уровень. "Тон задает постоянное общение президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева", - пояснила сенатор.

Она уточнила, что парламентарии активно содействуют воплощению в жизнь достигнутых на высшем уровне договоренностей, ставящих целью развитие всего спектра связей Москвы и Баку.

"Стороны обсудили взаимодействие парламентариев в международных структурах и организациях, включая МПА СНГ, а также сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией", - указано в сообщении.

Сахиба Гафарова заявила, что нынешний Форум представляет замечательную возможность пообщаться лицом к лицу и обменяться опытом. "Никогда онлайн-дискуссии не заменят живого общения", - отметила она.