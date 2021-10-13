Членам Совфеда РФ показали Сулакский каньон

Делегация Совета Федерации посетила Сулакский каньон в рамках трехдневного рабочего визита в Дагестан.

Представители Совфеда ознакомились с территорией и поверили условия, созданные для путешественников. На месте гостям республики была организована экскурсия.

Как отметил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев, интерес туристов абсолютно оправдан. По его словам, необходимо сохранить исторической наследие Дагестана для будущих поколений.

"Мне посчастливилось побывать много раз в Дагестане и каждый раз он открывается для меня с новой стороны. Как человека, который родился и живет на берегах Байкала, каньон меня очень впечатлил", — приводит его слова РИА Дагестан.

Варфоломеев добавил, что намерен с сенаторами от Дагестана обсудить вопросы поддержки туристической отрасли республики.

"Я думаю, что Дагестан ждет большой туристический бум", — сказал он.

Первый зампред комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера Андрей Шевченко назвал Дагестан "уникальным регионом".

"Это величайшая история, которую люди хотят знать. Сегодня туристы готовы приезжать в республики. Необходимо создать условия", - подчеркнул член Совфеда.